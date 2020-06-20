ЦСКА — «Зенит»: прогноз Александра Неценко на матч 23-го тура РПЛ

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».



Ставка: «Зенит» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.08.



«Личные встречи не говорят, а кричат в пользу того, что «Зенит» как минимум не уступит. В последней чёртовой дюжине матчей ЦСКА добился успеха всего раз. В остальных случаях петербуржцы 6 раз победили и ещё столько же раз сыграли вничью. У «армейцев» есть трудности с составом, которые продолжаются весь сезон. Из строя уже успели выбыть Дзагоев и Ахметов, которые являются основными исполнителями в центральной оси. Кроме того, за последние 8 встреч между этими соперниками 7 раз не пробивался тотал больше 2.5 мяча.



У лидера чемпионата России 11-матчевая серия без поражений (+8=3). Также команда Сергея Семака пропускает голы только по значимым датам. За последние 10 матчей «Зенит» позволил соперникам забить только 4 мяча. А что ЦСКА? «Армейцам», конечно, важно побеждать уже сейчас, поскольку Лига чемпионов ускользает из рук. Да и не внушает доверия серия из 5 противостояний без побед. Мало того, у столичного клуба всего 2 победы в последних 11 матчах.



А теперь про мотивацию. Кто-то считает, что «Зениту» можно ни о чём не беспокоиться. Отрыв от 2-го места 9 очков. Впереди матчи с «Сочи» и «Оренбургом», но проигрывать в стане лидеров никто не собирается. У петербуржцев всего 3 игры против топовых соперников – ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Обыгрываешь «армейцев» — и чемпионство по сути у тебя в кармане. Даже если не обыгрываешь, ничего страшного. Но и лицо сохраняешь. Понятно, что игра будет разведывательной, осторожной и низовой».



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