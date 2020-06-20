«Уотфорд» — «Лестер»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Уотфорд» — «Лестер Сити».



Ставка: победа «Лестера» за 2.15.



«Шершни» одной ногой в зоне вылета. Только дополнительные показатели помогают им опережать «Борнмут» и находиться на 17-м месте. «Лестер» бьётся за Лигу чемпионов. Пауза утомлённым «лисам» пошла только на пользу, ведь у них закрыли больничный Чилвелл, Мэддисон и Перейра. У «Уотфорда» хандрил Дини, который из-за коронавируса не сразу хотел возвращаться в команду. До конца сезона выбыла одна из главных сил в атаке — Деулофеу.



Конечно, можно заглядываться на то, что в этой паре уже 7 последних матчей выигрывают только хозяева. Но сейчас «шершни» лишены главного преимущества, которое позволило им «раскатать» «Ливерпуль», — болельщиков. Сейчас на первое место выходит класс команд, в чём мы убедились на примере встречи «Манчестер Сити» и «Арсенала». «Лисы» тоже не хотят подпускать к себе «Челси», они рассчитывают спокойно идти к своей цели в виде Лиги чемпионов. Разочарований у «Лестера» уже хватало: достаточно вспомнить, как они упустили путёвку в финал Кубка лиги в споре с «Астон Виллой».



По xG «Уотфорд» не добирает голов, хотя моменты создаёт. А «Лестер», наоборот, голевых эпизодов имеет меньше, но с лучшей продуктивностью их реализует. Перед паузой у «шершней» в 6 турах было 4 поражения, а также за 7 встреч 1 победа — та самая, над «Ливерпулем». У «Лестера» в чёртовой дюжине игр всего 4 победы и настала пора побеждать: когда, если не сейчас, поскольку на пути аутсайдер. Тем более в концовке сезона «лисам» за 5 туров до финиша играть против «Арсенала», «Шеффилда», «Тоттенхэма» и «МЮ». Задел нужен уже сейчас. Выбираю лобовую победу «Лестера».



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