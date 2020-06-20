«Эспаньол» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч 30-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч Примеры «Эспаньол» — «Леванте».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.74.
«Проблема «Эспаньола» в том, что в прошлом туре, четырьмя днями ранее, каталонцы играли вдесятером с 16-й минуты (причём умудрились не проиграть в Хетафе) и потратили массу дополнительных сил. С другой стороны, у «Леванте» было на день меньше с прошлого матча.
Мне кажется, тут хорошие шансы на ничью, причём «Леванте» уже три матча подряд заканчивает с одинаковым счётом 1:1. Конечно, у «Эспаньола» повыше мотивация — надо выбираться из зоны вылета, но проблемы со здоровьем есть у главного бомбардира «попугаев» Рауля де Томаса.
Стоит также учитывать, что играть предстоит днём, в жару, так что едва ли тут будет много голов. Думаю, самые вероятные исходы — 0:0 или 1:1. Пожалуй, выберу ставку «тотал меньше 2.5 мяча».
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