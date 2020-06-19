Букмекеры: «Сочи» после 10:1 с «Ростовом» — аутсайдер матча с «Ахматом»

19 июня в 23-м туре РПЛ прошли два матча: «Ахмат» на выезде переиграл «Крылья Советов» со счётом 4:2, а «Сочи» дома разгромил «Ростов» — 10:1. Победили сыграют между собой в следующем туре. Букмекеры считают фаворитом грозненцев.
Матч «Ахмат» — «Сочи» состоится 26 июня, начало — в 18:00 мск. Поставить на победу хозяев можно за коэффициент 2.59, что соответствует 38% вероятности. Ничья идёт за коэффициент 3.19 (30%), а выигрыш гостей — за 3.06 (32%).
В прошлом туре «Ахмат» и «Сочи» в сумме забили 14 голов, но аналитики ожидают низовой исход. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно за 1.65, тотал больше 2.5 идёт за 2.38.
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