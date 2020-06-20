На что ставить 20 июня: ЦСКА — «Зенит» и другие матчи для прогнозов

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 20 июня.



Во второй день после рестарта РПЛ нас ждёт суперматч! В Москве сыграют ЦСКА и «Зенит», важнейшая встреча для обеих команд. Начало этой игры — 19:00 мск. Кроме того, в Екатеринбурге «Урал» примет «Рубин» Леонида Слуцкого, а «Спартак» сыграет на выезде в крайне неудобной для себя в последние годы Туле. Против «Арсенала», разумеется.



В АПЛ в субботу пройдут сразу четыре встречи, но громких вывесок нет. «Уотфорд» сыграет с «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» — с «Арсеналом», «Вест Хэм Юнайтед» примет «Вулверхэмптон», а «Борнмут» — «Кристал Пэлас».



В Бундеслиге в субботу предпоследний тур, все матчи начнутся в одно время — в 16:30 мск. Главный матч — «РБ Лейпциг» с дортмундской «Боруссией». Ещё можно обратить внимание на игру «Герты» против «Байера». А вот «Бавария» свой первый матч после завоевания титула чемпиона проведёт дома — с «Фрайбургом».



Возвращается Серия А! Сегодня нас ждут две игры. «Торино» примет «Парму» (эта игра начнётся в 20:30), а в 22:45 начнут играть «Верона» и «Кальяри».



Четыре матча запланированы в испанской Примере. «Эспаньол» примет «Леванте», «Атлетик» — «Бетис», «Хетафе» — «Эйбар», а мадридский «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом».



Чемпионат Беларуси подходит к своему экватору. На субботу запланированы три игры. Измученная травмами и болезнями «Ислочь» сыграет с «Торпедо-БелАЗ», брестское «Динамо» примет «Городею», а самый интересный матч дня пройдёт в Минске: «Динамо» Леонида Кучука сыграет с «Энергетиком-БГУ».