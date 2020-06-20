«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч 23-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак».



Ставка: ничья за 3.25.



«Дело в том, что в турнирной таблице у команд совершенно одинаковые показатели набранных очков. В товарищеских играх, которые только что прошли, «Арсенал» выиграл у ЦСКА, что даёт возможность ему играть первым номером, тем более на своем поле.



«Спартак» крупно проиграл «Динамо», поэтому он сосредоточится на игре в обороне, будет играть за счёт контратак, что у него лучше всего и получалось при руководстве Тедеско.



Думаю, что здесь будет ничья, потому что обе команды будут осторожничать в первом туре после большой паузы. Мне кажется, что команды будут опасаться друг друга, тем более что они соседи по турнирной таблице».



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