ЦСКА — «Зенит»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата России 20 июня

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».
Ставка: тотал каждого из таймов меньше 1.5 за 2.07.
«Зенит» почти чемпион, это все понимают. В оставшихся матчах петербуржцам необходимо обыгрывать тех, кто слабее, и достаточно играть вничью с топ-соперниками. Предстоящий поединок — из второй категории, поскольку ЦСКА по-прежнему сохраняет шансы на попадание в ЛЧ.
Армейцам победа очень нужна, она поможет им подняться на 4-е место в таблице, так как «Ростов» проиграл «Сочи». А в случае потери очков «Локомотивом» и «Краснодаром» команда Виктора Гончаренко и вовсе может приблизиться к зоне ЛЧ.
Я думаю, игра будет закрытой. Ставки на финише чемпионата слишком высоки, рисковать никто не будет. Мой прогноз — тотал каждого из таймов меньше 1.5 за 2.07».
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