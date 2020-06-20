«Герта» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Герта» — «Байер» в 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Байера» и тотал больше 2.5 мяча за 1.99.
«Довольно любопытная ситуация сложилась в Бундеслиге: «Герта» в последних двух турах играет с «Байером» и мёнхенгладбахской «Боруссией». По сути, от берлинцев будет зависеть, какая из этих команд сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а какая будет участвовать в Лиге Европы. Сейчас «Байер» на одно очко впереди, но допускать потери не имеет права.
«Герта» очень мощно стартовала после карантина, но запал уже прошёл — последние три игры команда проиграла. В итоге «Байер» подходит к матчу явным фаворитом с точки зрения букмекеров.
Я думаю, что у Леверкузена действительно есть всё, чтобы обыграть «Герту». Прежде всего это касается мотивации, поскольку для Берлина сезон по большому счёту закончен.
Из всего многообразия ставок я выберу вариант «победа «Байера» и тотал больше 2,5 мяча» с коэффициентом 1.99. Мне кажется, в этом матче должно быть достаточно много забитых мячей. И, как я уже сказал, Леверкузен терять очки не имеет права».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 20 июня 2020
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 19 июня 2020
-
23:45
-
21:28
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:55
-
16:30
-
16:00
-
15:55
-
15:30