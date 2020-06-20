«Герта» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Герта» — «Байер» в 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Байера» и тотал больше 2.5 мяча за 1.99.



«Довольно любопытная ситуация сложилась в Бундеслиге: «Герта» в последних двух турах играет с «Байером» и мёнхенгладбахской «Боруссией». По сути, от берлинцев будет зависеть, какая из этих команд сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а какая будет участвовать в Лиге Европы. Сейчас «Байер» на одно очко впереди, но допускать потери не имеет права.



«Герта» очень мощно стартовала после карантина, но запал уже прошёл — последние три игры команда проиграла. В итоге «Байер» подходит к матчу явным фаворитом с точки зрения букмекеров.



Я думаю, что у Леверкузена действительно есть всё, чтобы обыграть «Герту». Прежде всего это касается мотивации, поскольку для Берлина сезон по большому счёту закончен.



Из всего многообразия ставок я выберу вариант «победа «Байера» и тотал больше 2,5 мяча» с коэффициентом 1.99. Мне кажется, в этом матче должно быть достаточно много забитых мячей. И, как я уже сказал, Леверкузен терять очки не имеет права».



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