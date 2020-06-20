«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак».
Ставка: обе забьют за 2.04.
«В первом круге победили туляки — 1:0. Необходимо заметить, что в трёх последних встречах москвичи уступили «оружейникам» — 0:1, 0:3 и 2:3.
Обеим командам будет чрезвычайно сложно пробиться в еврокубки, учитывая восьмиочковое отставание от пятого места. Столичный клуб будет пытаться решить эту задачу через национальный Кубок, но это обстоятельство совершенно не говорит о том, что соперники лишены мотивации в предстоящем противостоянии.
До еврокубковой зоны далеко, но ещё можно побороться, при этом и зона вылета, как ни парадоксально, относительно рядом. «Спартак» имеет реваншистские настроения — сколько можно проигрывать тулякам? Те в свою очередь явно не против удачную серию продолжить и немного оторваться от москвичей.
Про товарищеские матчи подробно — по понятным причинам — вспоминать не буду, но они были достаточно результативны. Напомню, «Арсенал» в этом сезоне дома крайне редко играет на ноль. Разного рода мотивации, сильнейшие эмоции соскучившихся по игре футболистов и тренерские амбиции лично меня настраивают на голы в этом противостоянии».
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