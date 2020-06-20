«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд в 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе команды забьют и тотал матча больше 2.5 за 1.72.



«Для “Лейпцига” этот матч важен, задача “Лейпцига” — попасть в Лигу чемпионов. Во втором круге команде немного не хватает стабильности, и это бросается в глаза по результатам. Но ещё сложнее говорить о состоянии “Боруссии”, потому что после двух тяжёлых, натужных побед — над “Гертой” и “Фортуной” — “Боруссия” со счетом 0:2 проиграла дома “Майнцу”.



Я думаю, что это очень не понравилось руководителям клуба из Дортмунда, потому что титулы и в этом сезоне, и в прошлом “Боруссия” проиграла в матчах с аутсайдерами и середняками. Очень много теряла очков, и этих очков в результате не хватало, чтобы занять первое место в турнирной таблице. Опять же, есть мнение, что Люсьен Фавр не может в некоторых матчах как следует настроить команду.



Матч с “Майнцем” — очередное тому подтверждение. Понятно, что задача на сезон уже практически решена, “Боруссия” попала в Лигу чемпионов, вопросов нет, но выходит команда на поле — и в футбол практически не играет. Я не считаю, что дортмундская “Боруссия” будет фаворитом в этом матче, даже несмотря на некоторые слабости “Лейпцига”, в обороне в том числе.



И хотя “Лейпцигу” победа нужна больше, в этой встрече могут победить как хозяева, так и гости. А может быть и результативная ничья. Мне кажется, что вполне можно рассчитывать на то, что обе команды забьют и тотал матча будет больше 2.5, поскольку в атаке хорошо действуют и те и другие».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.