«Арсенал» — «Спартак»: эксперты назвали фаворита матча 23-го тура РПЛ
Сегодня, 20 июня, «Арсенал» и «Спартак» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.70.
Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.48, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.32.
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Букмекеры недооценивают атакующую мощь соперников.
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