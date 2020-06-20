ЦСКА — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 23-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.60, ничья в первом тайме за 1.97.



«Главная афиша тура в РПЛ: ЦСКА — «Зенит», битва двух столиц. Так уж получается, что команды любят играть вничью, и это всем известно. В первом круге была ничья — 1:1. На гол Влашича «Зенит» во втором тайме ответил своим забитым мячом, когда отличился Александр Ерохин. Но мы помним, что там было спорное удаление Бийола, не удалили Сердара Азмуна в самом начале игры. В общем, была тяжёлая игра, вязкая, с минимумом моментов. Итог — в целом справедливый.



«Зенит» удачнее играет против ЦСКА у себя дома. А вот на выезде, на «ВЭБ-Арене», пока ни разу не забивал. В прошлом сезоне «Зенит» уступил — 0:2, до этого дважды играли вничью — 0:0. В последний раз «Зенит» забивал в гостевом матче с ЦСКА, когда ещё играли в Химках. Тогда была ничья — 2:2, за «Зенит» забивали Халк и Смольников, а у ЦСКА отличился Думбия, ну и Ломбертс забил в свои.



Первый матч после паузы. Думаю, игроки будут немного растерянными, нужно привыкать к новым условиям, плюс в Москве установилась жаркая погода. Как мне кажется, и тем и другим будет непросто.



У ЦСКА есть проблемы с позиционной атакой и реализацией. «Зенит» меньше всех пропускает. И «Зенит» сейчас в таком положении, что ему просто нужно не проигрывать в подобных больших матчах. 9 очков — очень комфортный перевес над конкурентами. Если «Зенит» не будет уступать в таких играх и брать своё в матчах с соперниками попроще, то чемпионство он себе обеспечит за несколько туров до конца чемпионата.



Думаю, в вязкой игре обилия голов ждать не стоит. Взял бы «тотал меньше 2.5 мяча за 1.6». Ну и мне кажется, что первый тайм будет разведочным. Вряд ли с шашкой наголо понесутся вперёд и те и другие. Поэтому я бы ещё сыграл вариант «ничья в первом тайме за 1.97».



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