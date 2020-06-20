«Герта» — «Байер»: прогноз Эльвина Керимова на матч 33-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч «Герта» — «Байер» в 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Байера» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.07.
«Байер» продолжает бороться за место в лиге чемпионов. Для этого леверкузенцам надо выиграть два оставшихся матча, и тогда можно будет не обращать внимания на результаты прямого конкурента — мёнхенгладбахской «Боруссии». После 32 туров команда Петера Боша находится на 4-м месте, а Мёнхенгладбах — на 5-м.
«Герта» не имеет турнирной мотивации, поэтому Бруно Лобаддия может экспериментировать с составом. Возможно, получат шанс молодые игроки. Как правило, в концовках европейских чемпионатов чаще выигрывают мотивированные команды. Звучит банально, но это так. Отталкиваясь от этого, я поставлю на победу гостей. Мой прогноз — победа «Байера» и тотал голов в матче меньше 4.5 мяча за 2.07».
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