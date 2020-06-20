«Атлетик» — «Бетис»: прогноз Олега Жукова на матч чемпионата Испании 20 июня

Профессиональный гандикаппер Олег Жуков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Бетис».

Ставка: тотал больше 4 карточек за 1.80.

«После перерыва испанская Ла-Лига играет в режиме нон-стоп, матчи каждый день, и деления на туры просто нет. Букмекеры дают линию на несколько дней вперёд, и я предлагаю взять «тотал больше 4 карточек» (на этом рынке каждая ЖК — 1 балл, КК — 2 балла) в матче «Атлетик» Бильбао — «Реал» Бетис. Арбитром этой встречи будет Валентин Писарро Гомес.



Казалось бы, странный выбор. Этот рефери — самый «мало дающий» в Примере: его средний тотал в сезоне — 4,07 карты за матч. Меньше — 4,5 карты — имеют только три арбитра: Адриан Кордеро Вега (4,07), Хосе Мунуэра Монтеро (4,29) и Хавьер Альберола Рохас (4,33).



Начну с того, что Гомес судил и матч первого круга, показав 6 ЖК. Вообще, последние три сезона «Атлетик» Бильбао и «Реал» Бетис играют друг с другом очень грязно: в пяти матчах было показано 33 ЖК и 4 КК. Это 6,6 карты в среднем».

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