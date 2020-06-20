«Арсенал» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги в Туле

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата России «Арсенал» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2 мячей за 1.77.

«Делать серьёзные выводы по физическому состоянию соперников сложно. Москвичи, например, недавно проиграли в контрольном матче «Динамо» (1:4), но Доменико Тедеско прямым текстом говорил о том, что результат не имеет значения, поскольку он экспериментировал с составов и позициями, изучая уровень готовности футболистов.



Раз так, логичнее отталкиваться от статистики очных встреч. Здесь наблюдается равенство, которое соседствует с удивительным фактом: за десять поединков соперники одержали по пять побед, но ни разу не сыграли вничью. Тут надо добавить, что «Арсенал» и «Спартак» в принципе редко делят очки — всего по четыре мирных исхода за сезон. Никто в РПЛ не катает ничьи реже.



На таком фоне можно не мудрить и проверить лобовую ничью за 3.32. Состав у красно-белых посильнее, зато подопечные Игоря Черевченко сыграют на своём поле. Вариант попроще — тотал больше 2 голов за 1.77. Здесь всё ещё проще: четыре предыдущих очных встречи из семи получились верховыми, а ещё в двух случаях команды ограничились двумя мячами.

Все соскучились по футболу, да и нехватка сыгранности после долгой паузы повышает вероятность ошибок. Пожалуй, на пару голов в такой ситуации мы вполне можем рассчитывать».