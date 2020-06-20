ЦСКА — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч 23-го тура чемпионата России

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».
Ставка: ничья за 3.25.
«Когда команды выходят из отпуска — а это был большой отпуск, — они ещё плохо наиграны. У них возникает не так много голевых моментов.
Более того, даже в первом круге, когда «Зенит» выглядел значительно лучше ЦСКА, вы помните, как в конце первого тайма Никола Влашич забил гол и «Зенит» потом с трудом отыгрался. Потому что это дерби.
Что такое дерби? Дерби — это настороженность игроков. Это очень боязливая игра, без большого количества голов.
Я думаю, что и для «Зенита» ничья на чужом поле в матче с соперником, который находится где-то рядом в турнирной таблице, будет нормальным результатом».
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- 20 июня 2020
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