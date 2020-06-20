«Бавария» — «Фрайбург»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги 20 июня

Популярный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Бавария» — «Фрайбург» в 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.
«Скажу сразу: очень тяжело делать ставку на эту игру, потому что “Бавария” уже выиграла чемпионат, отпраздновала победу в Бундеслиге, судя по фотографиям из раздевалки и судя по тому, что пишут в Германии. Какой состав у “Баварии” будет в этом матче, совершенно непонятно. Даст ли Флик, например, поиграть молодёжи, как он это делал в последнее время? Будет ли состав смешанным или “Бавария” из принципа будет доигрывать чемпионат всерьёз? Это вопросы, на которые нет ответов.
“Фрайбург” находится на восьмом месте в турнирной таблице, и команда Кристиана Штрайха имеет реальную возможность попасть в Лигу Европы, что для скромного клуба было бы огромным успехом. Всего на одно очко “Фрайбург” отстаёт от конкурентов. Последний матч “Фрайбург” провёл довольно неплохо.
В общем-то, “Фрайбург” не выглядит наивным мальчиком для битья. Учитывая состояние “Баварии”, довольно непросто настроится на этот матч, первый после выигранного титула. Даже если на поле выйдут те, кто играл реже. В этом сезоне “Фрайбург” показывал, что он никого не боится. У фаворитов с “Фрайбургом” были большие проблемы, практически у всех. Мне кажется, что “Фрайбург” будет играть от обороны, рассчитывать на контратаки, постарается минимизировать количество моментов у своих ворот, и это может привести к тому, что матч не получится сверхрезультативным.
Я бы предложил рассмотреть ставку «тотал меньше 3.5», тем более что коэффициент довольно неплохой».
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