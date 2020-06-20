«Атлетик» Б — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Бетис».
Ставка: «Атлетик» победит за 2.11.
«Севильская команда, как капризная девушка, может выглядеть прекрасно, а может вообще наплевать на всех и остаться дома в спортивных штанах.
Бильбао более мотивирован, да и дома он играет всегда убедительно. В последних 11 матчах между этими командами Бильбао побеждал 8 раз. Но в первом круге выиграл «Бетис» — 3:2. Там был сверхрезультативный матч. Но сейчас у севильцев много травмированных футболистов. Плюс два матча после рестарта, с «Севильей» и «Гранадой», не убедили, несмотря на яркую концовку в последней встрече, что «Бетис» в хорошем тонусе находится.
Думаю, у Бильбао есть неплохие шансы дома «Бетис» ещё раз обыграть, как он это делал в последние несколько сезонов.
Статистика здесь за Бильбао. От неё и оттолкнёмся. Победа «Атлетика» за 2.11».
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