ЦСКА — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России в Москве

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».



Ставка: обе забьют за 2.01.



«Матч с шикарной вывеской в первом же туре после возобновления российской Премьер-Лиги. Но, к сожалению, здесь чистое гадание. Никто не понимает, в какой форме находятся команды, какие кондиции они сумели набрать. Пауза всё-таки была довольно длинной, чувствительной, а уровень игроков у нас в чемпионате такой, что ориентироваться на Бундеслигу и ту же мюнхенскую «Баварию» не приходится.



Думаю, некоторые мучения в плане поиска собственного футбола будут присутствовать. Конечно, «Зениту» проще. У него огромный отрыв в чемпионате, он может позволить себе осечки. ЦСКА, я думаю, очень зависим от результата этого матча на всей финишной прямой. Дело в том, что в этом сезоне до пандемии ЦСКА выглядел очень неубедительно. И Виктору Гончаренко в первую очередь надо было сбалансировать команду перед летними доигрыванием в жёстком графике. ЦСКА очень нуждается в том, чтобы показать себе и всем, что он хорошо готов.



Думаю, «обе забьют» с коэффициентом 1,96 — отличный вариант ставки на эту встречу. Мне кажется, от обороны особо никто не будет играть, да и надежной обороной команды не обладают, хоть и пропускают мало. А «Зенит» вообще ужасно мало пропускает. ЦСКА из первой пятёрки забил меньше всех, но я рассчитываю, что «обе забьют» здесь сработает».



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