ЦСКА — «Зенит»: прогноз Егора Титова на центральный матч 23-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».
Ставка: 2-3 гола в матче за 1.78.
«У «Зенита» большой отрыв в чемпионате. Им незачем рисковать в матче с ЦСКА. Могут выждать, посмотреть, что предпримут «армейцы» на своём поле. ЦСКА нужно побеждать, чтобы остаться в гонке за место в Лиге чемпионов. Отставание уже 5 очков. В случае неудачи с «Зенитом» оно может увеличиться. Раскрываться с «Зенитом» ЦСКА наверняка тоже не хочется, но риск должен присутствовать. В тактической игре у «армейцев» против «Зенита» шансов не много. Нужно включать напор, скорости, играть от себя.
Не думаю, что «Зениту» удастся совсем игру засушить. Голы будут, кто-то наверняка допустит ошибку. Но много мячей не жду, думаю, 2 или 3. Может быть ничья (1:1) либо чья-то победа — 2:0. Так мне видится этот матч. И, скорее всего, голы пойдут уже во втором тайме, когда команды подустанут и больше станет свободных зон».
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- 20 июня 2020
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