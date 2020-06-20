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«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура РПЛ в Туле

«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура РПЛ в Туле
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.28.

«Спартак» в последние годы не очень удачно играет с Тулой. Часто проигрывал «Арсеналу». И после некоторых неудачных матчей даже отставки были. Но сейчас игроки должны понимать важность встречи — это последний шанс включиться в борьбу за места в еврокубках. Туда можно попасть через Кубок России, но там гостевой матч с «Зенитом». Будет сложно. Надо пытаться и через чемпионат.

«Арсенал» сейчас идёт вровень со «Спартаком». Команда нравится, играет довольно смело, пытается действовать в комбинационной манере. Мне кажется, «Спартаку» будет достаточно удобно играть с таким «Арсеналом». Тедеско, особенно в выездных матчах, строит игру от соперника, «Спартак» играет в основном на контратаках. Думаю, и здесь никаких изменений не будет. Все останется по-прежнему.

Исполнители у «Спартака» посильнее, поинтереснее. И на пространстве они свои шансы могут реализовать. Поставлю на чистую победу «Спартака».

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