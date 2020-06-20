«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура РПЛ в Туле

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 2.28.
«Спартак» в последние годы не очень удачно играет с Тулой. Часто проигрывал «Арсеналу». И после некоторых неудачных матчей даже отставки были. Но сейчас игроки должны понимать важность встречи — это последний шанс включиться в борьбу за места в еврокубках. Туда можно попасть через Кубок России, но там гостевой матч с «Зенитом». Будет сложно. Надо пытаться и через чемпионат.
«Арсенал» сейчас идёт вровень со «Спартаком». Команда нравится, играет довольно смело, пытается действовать в комбинационной манере. Мне кажется, «Спартаку» будет достаточно удобно играть с таким «Арсеналом». Тедеско, особенно в выездных матчах, строит игру от соперника, «Спартак» играет в основном на контратаках. Думаю, и здесь никаких изменений не будет. Все останется по-прежнему.
Исполнители у «Спартака» посильнее, поинтереснее. И на пространстве они свои шансы могут реализовать. Поставлю на чистую победу «Спартака».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 20 июня 2020
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 19 июня 2020
-
23:45
-
21:28
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:55
-
16:30
-
16:00
-
15:55
-
15:30