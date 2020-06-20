«Атлетико» — «Вальядолид»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Вальядолид».
Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.64.
«Атлетико» — один из главных фаворитов в борьбе за место в Лиге чемпионов: класс, опыт, Симеоне, Фелиш и так далее. Однако само по себе это не играет, это всё должно играть вместе.
Ансамбля у «Атлетико Мадрид» пока не получается. Можно сколько угодно говорить о красочности игры с «Бильбао», но история подчёркивает и показывает лишний раз, что «Атлетико» всегда умел набирать очки и достаточно в невзрачной игре. В этом смысле он достаточно долго был чемпионом Европы. Но сейчас этого нет, хотя, конечно, все эти преимущества перед «Вальядолидом» остались.
Сумеет ли «Атлетико» в домашнем матче с «Вальядолидом» вернуть репутацию и статус команды, которая претендует на Лигу чемпионов. Думаю, да.
«Вальядолид» — достаточно скромная команда.Забивают только по праздникам, обыгрывают только тех, кто стоит рядом или ниже. С грандами у «Вальядолида» получается не очень. Да, пободаться могут, но сказать, что это происходит на регулярной основе, не рискнул бы.
«Атлетико» пора себя немного по-другому показывать. Для меня в данном случае хозяева — фавориты. Играть дома или не дома — в данном случае это не важно, сейчас все не как дома, зрителей ведь нет.
Предлагаю задуматься над вариантом победы «Атлетико» с форой -1 и коэффициентом 1.64. Мне кажется, «Атлетико» может прорвать в этом матче, они очень неплохо играют до этого, но результата это порой не приносило. Когда-то это должно было закончиться, а «Вальядолид» — подходящий вариант для нового этапа".
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 20 июня 2020
-
19:31
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:15
-
12:05