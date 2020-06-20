ЦСКА — «Зенит»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».
Ставка: «Зенит» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.08.
«Сразу скажу, что не верю в большое количество голов в этом матче. Некоторые из причин на поверхности: долгая пауза, непонятное физическое, игровое состояние, неизвестность со взаимосвязями. Примеры некоторых клубов в Италии и Германии показывают, что многие команды с трудом выходят после паузы.
У ЦСКА проблемы с голопроизводством. Команда много атакует, но реализация подводит. Я не только про Фёдора Чалова, хотя про него в первую очередь. С чего бы вдруг ЦСКА много забивать? Играть предстоит против лучшей обороны чемпионата. «Зенит» пропускает в среднем меньше 0,5 гола за игру.
Обратите внимание, «Зенит» не позволяет себе открываться по-настоящему, мало пропускает: ноль голов в матчах со «Спартаком», один — в двух матчах с «Локомотивом», по одному голу — от ЦСКА, «Краснодара», «Ростова». Много «Зенит» не пропускает и вряд ли пропустит в этом матче.
ЦСКА по силам сыграть так же собранно в обороне, как и в первом матче с «Зенитом». В Петербурге они сыграли 1:1. Там были передряги, связанные с судейством, но игру ЦСКА в обороне нельзя не отметить. Не думаю, что будет много голов. В десяти последних матчах ЦСКА и «Зенита» было лишь два верховых, остальные низовые, если брать тотал 2,5.
Предположу, что «Зенит», обладая более классным составом, вряд ли проиграет в Москве после рестарта. Не вижу поводов разглядеть в этом матче большое количество голов, поэтому комбинированная ставка: тотал меньше 2,5 и «Зенит» не проиграет с коэффициентом в районе двух».
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