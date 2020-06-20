ЦСКА — «Зенит»: угадай победителя — получи 500 рублей!
Сегодня, 20 июня, ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги. Начало — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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