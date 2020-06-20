ЦСКА — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».
Ставка: ничья за 3.28.
«Да, ЦСКА занимает пятое место, а «Зенит» уже без пяти минут чемпион. «Армейцы» не выигрывают в пяти турах подряд. В шести последних матчах — одна победа, две ничьи, три поражения. Плюс ЦСКА вылетел из Кубка России. У «Зенита» 11 матчей без поражений — восемь побед и три ничьи. Отрыв от второго места — уверенные девять очков.
Можно сколько угодно говорить, что у «Зенита» возрастная оборона, скоростные нападающие могут ее обыгрывать, но посмотрите статистку: в десяти матчах на выезде «Зенит» пропустил только четыре мяча.
В пользу «Зенита» и кадровая ситуация — гораздо больше вариантов у Питера, а сейчас как раз разрешено пять замен. В ЦСКА потери — нет Ахметова и Дзагоева. С другой стороны, по правилам этого времени, болельщиков «Зенита» не будет на трибунах «армейского» стадиона.
Команды часто играют вничью — в семи последних матчах пять раз зафиксирован ничейный исход. «Зенит» потерпел в чемпионате два поражения, и оба в гостях. ЦСКА же одинаково играет, что дома, что на выезде: и там, и там пять побед, три ничьи и три поражения.
Возможно, длинная пауза пошла на пользу ЦСКА. Возможно, произошла какая-то перезагрузка после серии ужасающих результатов. Статистика статистикой, но не могу сказать, что перед паузой ЦСКА демонстрировал не яркий футбол. Всё было: атакующие действия, пресловутые подходы, но очень плохая реализация у красно-синих.
Думаю, перезагрузка коснется и Чалова, который очень плохо провел первую половину сезона — всего пять голов в 22 матчах. Мой прогноз — ничья с коэффициентом 3.28».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 20 июня 2020
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:35