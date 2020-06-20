ЦСКА — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».



Ставка: ничья за 3.28.



«Да, ЦСКА занимает пятое место, а «Зенит» уже без пяти минут чемпион. «Армейцы» не выигрывают в пяти турах подряд. В шести последних матчах — одна победа, две ничьи, три поражения. Плюс ЦСКА вылетел из Кубка России. У «Зенита» 11 матчей без поражений — восемь побед и три ничьи. Отрыв от второго места — уверенные девять очков.



Можно сколько угодно говорить, что у «Зенита» возрастная оборона, скоростные нападающие могут ее обыгрывать, но посмотрите статистку: в десяти матчах на выезде «Зенит» пропустил только четыре мяча.



В пользу «Зенита» и кадровая ситуация — гораздо больше вариантов у Питера, а сейчас как раз разрешено пять замен. В ЦСКА потери — нет Ахметова и Дзагоева. С другой стороны, по правилам этого времени, болельщиков «Зенита» не будет на трибунах «армейского» стадиона.



Команды часто играют вничью — в семи последних матчах пять раз зафиксирован ничейный исход. «Зенит» потерпел в чемпионате два поражения, и оба в гостях. ЦСКА же одинаково играет, что дома, что на выезде: и там, и там пять побед, три ничьи и три поражения.



Возможно, длинная пауза пошла на пользу ЦСКА. Возможно, произошла какая-то перезагрузка после серии ужасающих результатов. Статистика статистикой, но не могу сказать, что перед паузой ЦСКА демонстрировал не яркий футбол. Всё было: атакующие действия, пресловутые подходы, но очень плохая реализация у красно-синих.



Думаю, перезагрузка коснется и Чалова, который очень плохо провел первую половину сезона — всего пять голов в 22 матчах. Мой прогноз — ничья с коэффициентом 3.28».



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