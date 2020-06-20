ЦСКА — «Зенит»: прогноз Отара Кушанашвили на матч 23-го тура РПЛ

Шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».



Ставка: победа ЦСКА за 3.48.



«Посовещались с ребятами, и я решил, что все доводы на стороне команды Алексея Миллера. Почему ёрнически называю её так? Потому что во время матча его показывают на экране больше, чем Сергея Семака. И ничего дурного в этом нет. Если он содержит команду, значит, это его команда. Если я содержу “Иванушек International”, значит, я Игорь Матвиенко.



Всё против ЦСКА. Снова травмирован Дзагоев — 68 травма за 14 дней. А у “Зенита”, наоборот, вернулись игроки. Например, Маммана. Победа в субботу будет за ЦСКА. Понимаю, какое количество смешков раздалось по всей стране. За ЦСКА нет ни одного довода. Но если на свете есть справедливость, ЦСКА должен выиграть».



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