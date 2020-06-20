«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Германии

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд в 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.65.



«Боруссия» уступила дома «Майнцу», и это удивительный результат. «Боруссия» после такого поражения захочет реабилитироваться перед болельщиками. Дортмунд не должен уступить, потому что стыдно проигрывать два матча кряду, всё-таки немцы есть немцы, хоть в команде сейчас их не так много, поэтому говорить о немецкой машине очень сложно.



У «Лейпцига» есть мотивация, нужно обеспечить себе место в Лиге чемпионов. «Боруссия» хоть и обеспечила себе место в Лиге чемпионов, но всё равно дортмундцы сыграют за честь клуба. Ожидаю упорного противостояния.



По личным встречам преимущество за «Боруссией», она не проиграла четыре последних матча, а матч первого круга завершился вничью (3:3). Думаю, на этот раз «Боруссия» снова не уступит, даже играя в гостях, так как в нынешних условиях в Германии гости выступают успешнее хозяев».



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