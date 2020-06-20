«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Александра Неценко на матч Российской Премьер-Лиги

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак».



Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.45.



«При Доменико Тедеско какого-то существенного крена к кардинальному улучшению результатов красно-белых не видно, при нем москвичи выиграли всего 4 матча из 10 в чемпионате, при этом потерпели столько же поражений.



«Арсенал» идет вровень со «Спартаком» в турнирной таблице. Команда в нынешнем сезоне на своем поле проигрывала в основном только командам из топ-5 российского чемпионата, к которым «Спартак» не относится.



Смотрим товарищеские матчи и отмечаем, что «Спартак» проиграл со счетом 1:4 московскому «Динамо», а «Арсенал» обыграл ЦСКА (3:2). Это дает некоторые основания считать, что хозяева наиграют минимум на ничью.



У спартаковцев две недели в общей группе пропустил Бакаев, его тест на коронавирус дал положительный результат, он был на карантине. У «Арсенала» нет серьезных кадровых проблем за исключением дисквалификации центрального защитника Денисова. Впрочем, он не основной игрок.



Не забываем, насколько неудачно «Спартак» проводит матчи в Туле и вообще с «Арсеналом». В последних трех матчах между этими соперниками «Арсенал» побеждал. В матчах в Туле спартаковцы в 4 встречах забили один гол, пропустив 7 и трижды проиграв.



Поставил бы на то, что «Арсенал» не проиграет, а тотал в этом матче будет больше 1,5. Сумма этих условий дает коэффициент 2,45».



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