ЦСКА — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России по футболу

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.03.



«Сыграл бы любимую ставку — ничья в первом тайме.



Для ЦСКА ситуация, когда все обстоит плохо, — это хорошо. С большими соперниками команда умеет играть. ЦСКА очень стабильно играет с «Зенитом». С 14-го года питерцы не могут обыграть «армейцев».



Да и вообще, ЦСКА — серьезный соперник для «Зенита». Даже если вспомнить прошлый год, когда «Зенит» шел с солидным отрывом от «Локомотива», а у ЦСКА были проблемы, с составом прежде всего.



Сейчас они тоже есть — не будет Дзагоева и Ахметова. В этом матче ЦСКА не является фаворитом, и это легче для Гончаренко.



Жду, что будет суровый бой. Особенно после рестарта. Команды обвыкнутся в первом тайме. Думаю, все события отложат на второй. Запала у ЦСКА обычно хватает на первые 45 минут. Тотал второго больше первого — можно взять и такую ставку».



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