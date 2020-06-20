«Борнмут» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Кристал Пэлас» с нулевой форой за 2.16.



«Пэлас» мне кажется фаворитом, несмотря на котировки букмекеров.



Во-первых, «орлы» — куда более организованная команда, и это будет одним из ключевых факторов на первых порах после возобновления сезона. Во-вторых, у Роя Ходжсона все в строю. В-третьих, в его распоряжении явно больше индивидуально сильных игроков, способных делать результат. В-четвертых, лондонцы уходили на перерыв после трёх побед подряд.



Ну а проект под названием «Борнмут», кажется, всё ближе к завершению. Симпатичная команда Эдди Хау находится в зоне вылета, велика вероятность вылета, который по многим причинам может стать для клуба фатальным, даже несмотря на парашютные выплаты, полагающиеся тем, кто покидает АПЛ".



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