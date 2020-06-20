ЦСКА — «Зенит»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 23-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».



Ставка: ЦСКА не проиграет за 1.72.



«Центральный матч тура. Если говорить объективно, «Зенит» — фаворит по всем позициям, но ЦСКА — близкая мне команда. Хочется, чтобы армейцы по меньшей мере не проиграли. Нет большой уверенности, что ЦСКА сможет выиграть, но, думаю, у них есть шансы не проиграть на своём поле.



Должны забивать и те и другие. Армейцам на домашнем стадионе нельзя играть от обороны, хотя они так и не играют. А «Зенит» доминирует, как обычно, задача в чемпионате России — играть со всеми в полную силу.



Если ЦСКА проиграет, то шансов бороться за высокое место станет меньше. Конечно, за «Зенитом» уже не угнаться, но в случае победы реально побороться за второе место. К сожалению, у ЦСКА остаются проблемы с атакой. С другой стороны, возможно, отдохнул Фёдор Чалов, а когда он психологически раскован, то может себя проявить. Фёдор был слишком зажат, когда были разговоры по поводу его трансфера в Англию. Сейчас Фёдор ждёт новых событий. Посмотрим, как он себя проявит.



Сложно давать прогноз, потому что не известно, в каком состоянии команды, например возрастные защитники «Зенита». Хотя старый конь борозды не портит, опытные игроки умеют держать себя в нужном тонусе. Можно вспомнить Игнашевича или братьев Березуцких — в такой ситуации они всегда были в лучшем состоянии, чем все молодые. «Зенит» не отпускал легионеров, но в режиме самоизоляции они начали тренироваться достаточно поздно, поэтому непонятно, в каком они состоянии».



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