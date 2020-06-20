ЦСКА — «Зенит»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки и коэффициенты

20 июня ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34 (44%). Успех ЦСКА оценён букмекерами коэффициентом 3.58 (27%). Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38 (29%).
Букмекеры уверены, что матч РПЛ 20 июня ЦСКА — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.46, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.01.
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