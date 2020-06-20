«Атлетико» — «Вальядолид»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Вальядолид».

Ставка: победа «Атлетико» всухую за 1.98.

«Вальядолид» находится на некотором отдалении от зоны вылета и чувствует себя комфортно. Во многом помог удачный рестарт: сперва бело-фиолетовые одолели «Леганес» со счётом 2:1 (два гола с двух ударов в створ ворот), а затем отскочили в домашнем матче с «Сельтой» (0:0).



«Кельты» смотрелись гораздо интереснее и создали больше, но с реализацией в тот вечер у них была беда. Даже Яго Аспас не сумел реализовать пенальти в середине второго тайма. Теперь «Вальядолиду» предстоит визит в Мадрид, где зацепить очки будет гораздо сложнее.



В предыдущий раз «пусела» набирала очки в гостях у «Атлетико» аж в 2009 году, ещё до наступления эры Диего Симеоне. После этого соперники пересекались в Мадриде четыре раза, итог — четыре победы хозяев с общим счётом 9:2. Отмечу также, что в трёх предыдущих встречах из четырёх «Вальядолид» не сумел отличиться.



На таком фоне П1 всухую за 1.98 смотрится замечательно. В атаке «матрасники» выглядят довольно неплохо, да и оборона во второй половине сезона заметно добавила. Вариант посмелее — П1 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.75. Что-то вроде 1:0 или 2:0 тут вполне вероятно".