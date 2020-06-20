«Хетафе» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на матч 30-го тура чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Эйбар».



Ставка: победа «Хетафе» или ничья за 1.69.



«Хетафе» плохо начал послекарантинную часть чемпионата. Проигрыш в матче с «Гранадой» и домашняя ничья с «Эспаньолом» при численном преимуществе с 16-й минуты – это просто провал. Еще недавно находившийся в зоне Лиги чемпионов «Хетафе» рискует вылететь за пределы даже зоны попадания в Лигу Европы. Думаю, синенькие смогут прибавить и домашний матч с «Эйбаром» — хорошая возможность для шага вперёд. «Хетафе» сильнее классом и на сутки больше восстанавливался после прошлого матча.

Впрочем, «Эйбар» даст бой – «оружейники» близки к зоне вылета и остро нуждаются в очках. Думаю, велики шансы на безголевой первый тайм. А вот сможет ли «Хетафе» вырвать победу, посмотрим. В ситуации, когда почти в каждом матче футбол ожидается малорезультативным, импонирует ставка на ничью либо победу выбранной команды с разницей в один мяч. Такая ставка подходит и для этого матча. Ставлю на то, что «Хетафе» либо выиграет в один мяч, либо сыграет вничью».



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