Александр Волков – Кёртис Блейдс: когда бой, где смотреть, какие прогнозы и ставки

Поединок между Александром Волковым и Кертисом Блейдсом должен был пройти 14 июня в канадском Саскатуне. Но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Правда, болельщикам не нужно волноваться. Бой пройдёт 21 июня в Лас-Вегасе на арене UFC Vegas 3. Это главный бой турнира UFC Vegas 3.
Трансляцию турнира UFC Vegas 3 можно будет смотреть начиная с 23:00 мск 20 июня. Бои основного карда начнутся, ориентировочно, в 04:00 мск 21 июня. Главный бой – поединок Александра Волкова и Кёртиса Блейдса – в 06:30 мск 21 июня. Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале UFC TV. В России он доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелекома» и «Триколор ТВ».
По оценке аналитиков, фаворит боя — Кёртис Блейдс. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.36. Это примерно 69% вероятности. Сделать ставку на Волкова можно за 3.25 (29%). Поставить на ничейный исход предлагается с коэффициентом 49.00 (2%).
Букмекеры предполагают, что поединок продлится как минимум три раунда. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.68 (54% вероятности). Сделать ставку на то, что бой завершится в первом или во втором раунде, можно за 2.06 (46%).
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