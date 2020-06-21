UFC Vegas 3, Александр Волков — Кёртис Блейдс: дата и время боя, где смотреть

Поединок между Александром Волковым и Кертисом Блейдсом должен был пройти 14 июня в канадском Саскатуне, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Правда, болельщикам не нужно волноваться. Бой пройдёт сегодня, 21 июня, в Лас-Вегасе на арене UFC Vegas 3. Это главный бой турнира UFC Vegas 3.



Трансляция турнира UFC Vegas 3 началась накануне вечером, 20 июня, в 23:00 мск. Бои основного карда начнутся сегодня, 21 июня, ориентировочно в 4:00 мск. Главный бой — поединок Александра Волкова и Кёртиса Блейдса — начнётся в 6:30 мск. Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале UFC TV. В России он доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелекома» и «Триколор ТВ».



По оценке аналитиков, фаворит боя — Кёртис Блейдс. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.36. Это примерно 69% вероятности. Сделать ставку на Волкова можно за 3.25 (29%). Поставить на ничейный исход предлагается с коэффициентом 49.00 (2%).



Букмекеры предполагают, что поединок продлится как минимум три раунда. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.68 (54% вероятности). Сделать ставку на то, что бой завершится в первом или во втором раунде, можно за 2.06 (46%).