«Локомотив»— «Оренбург»: прогноз Евгения Ловчева на матч 23-го тура чемпионата России

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Локомотив»— «Оренбург».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.70.
«В «Локомотиве» творится безобразие: не попрощались, выперли из клуба Юрия Сёмина. Зато сохранился состав. Думаю, и подготовка к этому отрезку чемпионата осуществлялась не новым тренером, а старой бригадой.
Игроки всё знают, всё помнят. Они немного отдохнули. У «Локомотива» очень квалифицированный состав. Команда борется за второе место, за право играть на групповом этапе Лиге чемпионов.
У «Оренбурга», наоборот, проблемы. Там и игроки уходят, и тренер ушёл в «Сочи». Не думаю, что «Локомотиву» будет легко. «Оренбург» – ершистая команда. «Локомотиву» будет трудно, но он выиграет».
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