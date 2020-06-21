«Уфа» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Тамбов».



Ставка: ничья за 3.13.



«Очень напряженная ситуация в нижней части таблицы. Команды еще больше уплотнились после побед «Ахмата» и «Рубина». «Сочи» чуть поднялся и поравнялся с «Уфой». «Тамбов» на два очка позади и на те же 2 очка опережает «Оренбург», находящийся в зоне вылета. Каждый тур важен, в том числе и для «Уфы»: может и опуститься в зону вылета, и подняться в еврокубки. Так что пока никто не утратил мотивацию.



«Тамбов» очень нравится после того, как команду возглавил штаб с Первушиным и Шипшевым. Все ведь списывали «Тамбов» осенью, а сейчас он не только поднялся, но и не является главным кандидатом на вылет. В составе раскрылся Мелкадзе, просто здорово выглядит. И в этом матче, мне кажется, «Тамбов» не выглядит аутсайдером. «Уфа» больше любит играть с командами, которые раскрываются, много владеют мячом. Тогда уфимцы могут построить игру на контратаках и поймать момент, после чего поставить стену и отбиться. Здесь «Тамбов» будет действовать больше от обороны.



Так что рискнул бы взять ничью в лоб. Не исключаю даже нулевой ничьей».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.