«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч 30-го тура АПЛ

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.90.



«Челси» может занести сезон в актив. Фрэнку Лэмпарду неожиданно для многих удалось с ходу создать боеспособную команду, которая наверняка завоюет путевку в Лигу чемпионов. К тому же в этом году синим удалось провернуть две суперсделки по приобретению Хакима Зиеша и Тимо Вернера из «Аякса» и « РБ Лейпцига» соответственно. Ну очень интересная команда намечается у них в следующем сезоне…



У «Виллы» преимущество в том, что провела матч на неделе и должна находиться в лучшем игровом тонусе. По всем же остальным параметрам «Челси», конечно, выглядит предпочтительнее. В матче первого круга «Челси» нанес по воротам бирмингемцев 25 ударов. Забил, правда, всего дважды. Вполне возможно, и на этот раз команда Лэмпарда обрушит на соперников шквал атак".



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