«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 23-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Локомотив»— «Оренбург».



Ставка: победа «Локомотива» всухую за 2.60.



«Оренбург» за паузу успел поменять и президента, и тренера. Ушёл главный бомбардир команды Деспотович. Да, остался Фамейе, есть Фёдор Черных, но многие уже отправляют «Оренбург» в ФНЛ. Якобы там есть финансовые проблемы. Поговаривают, что «Газпрому» две команды в Премьер-Лиге — это слишком жирно и много. Но это всё досужие разговоры. Просто так поднимать лапки «Оренбург» не будет.



Это первый матч «Локомотива» после всей истерии, связанной с уходом Сёмина. Только на деле, на поле можно показать, что ход, сделанный Василием Кикнадзе, руководством «Локомотива», верный. Первый матч — всегда сложный. У «Локомотива», как мы знаем, были определённые проблемы. Не играли в последней товарищеской встрече, с «Тамбовом», Жемалетдинов, Баринов, Миранчуки, но вроде бы к матчу с «Оренбургом» они должны восстановиться.



«Локомотив» только игрой может перевернуть ситуацию в свою пользу. Понятно, что болельщики будут негодовать, будут какие-то акции протестные, но тем не менее у «Локо» есть задача — финишировать в зоне Лиги чемпионов. Для этого надо такие команды, как «Оренбург», дома обыгрывать.



Думаю, «Локо» выиграет и не пропустит. С уходом Деспотовича «Оренбургу» будет непросто прикрыть дыру в атаке. «Локо» победит — 1:0, 2:0 или даже 3:0. Я бы, может быть, за 2.6 попробовал даже сыграть вариант мультисчёта».



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