«Уфа» — «Тамбов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Тамбов».



Ставка: победа «Уфы» с нулевой форой за 1.60.



«Я посмотрел товарищеский матч «Тамбова» с «Локомотивом», и «Тамбов» меня разочаровал. Да, он пытается играть в свой футбол, когда главная задача не пропустить, но у него нет хорошего начала атаки. Хочется поставить на «Тамбов», но сейчас я в него не верю. Кажется, что «Уфа» своего не упустит. Не знаю, в какой форме сейчас «Уфа», но «Тамбов» меня разочаровал, поэтому ставлю на хозяев.



«Уфа» сейчас — довольно открытая команда, и я считаю, что у Газизова верная позиция. Он правильно говорит, что главная задача — это покупать за 1 рубль, а продавать за 100. Ребята это ощущают, поэтому они не закрываются, а внимание СМИ очень важно для игроков. Это правильный маркетинговый ход.



Я не склоняюсь к тому, что «Тамбов» вылетит по итогам этого сезона. Да, у него много проблем, но я думаю, что команды, у которых сейчас меньше очков и ситуация не очень хорошая, имеют больше шансов на вылет.



В плане ставки отдаю предпочтение «Уфе», но всё-таки возьму её с форой (0), поскольку играть предстоит на синтетике. Правда, «Тамбов» тренируется в манеже специально к «Уфе», но с «Локомотивом», например, игра была на естественном газоне. В Уфе перестелили газон, и сейчас там все довольны новой поляной, но беда в том, что может быть жара, а когда жарко, то на синтетике играть очень трудно».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.