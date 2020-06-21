На что ставить 21 июня: «Эвертон» — «Ливерпуль» и другие матчи для прогнозов

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращается в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 21 июня.



В РПЛ тремя матчами завершится программа 23-го тура. Первыми сойдутся «Уфа» и «Тамбов» (15:00 мск), дальше, с интервалом в 2,5 часа, прозвучат стартовые свистки в поединках «Локомотив» — «Оренбург» и «Краснодар» — «Динамо».



Ещё три игры состоятся в английской Премьер-лиге, где подходит к концу 30-й тур. Размяться можно будет встречами «Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» (16:00) и «Астон Вилла» — «Челси» (18:15), а самое сладкое припасено на десерт: в 21:00 стартует мерсисайдское дерби «Эвертон» — «Ливерпуль».



Та же ситуация в чемпионате Испании: тоже три игры, тоже 30-й тур. Здесь начнут чуть раньше — свисток арбитра для «Сельты» Фёдора Смолова и «Алавеса» прозвучит в 15:00. В 20:30 на поле выйдут «Валенсия» и «Осасуна», а в 23:00 настанет время «Реала Сосьедад» и мадридского «Реала». В случае победы «сливочные» вернутся на первое место Примеры.



В чемпионате Италии состоятся два перенесённых поединка 25-го тура, которые не были сыграны в срок из-за коронавируса. Вывески не самые плохие: замыкающая топ-4 «Аталанта» померится силами с «Сассуоло» (20:30), а идущий третьим «Интер» примет «Сампдорию» (23:00).



Две игры пройдут в чемпионате Украины, где набирает ход второй этап первенства. «Карпаты» сразятся с «Олимпиком» (17:00), а «Десна» — с «Зарей» (19:30). Ещё один поединок будет сыгран в чемпионате Португалии — замыкающий таблицу «Авеш» навестит «Жил Висенте» (23:00).



Любители футбольного артхауса могут поставить на чемпионаты Турции, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Бурунди, Венгрии, Греции, Дании, Израиля, Польши, Румынии, Словакии, Китайского Тайбэя, Узбекистана, Фарерских островов, Хорватии, Черногории, Чехии, Швеции, Швейцарии и Южной Кореи. Плюс вторая Бундеслига и испанская Сегунда.