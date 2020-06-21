«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Локомотив» — «Оренбург».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.31.



«Локомотив» уже без Семина сыграет дома с «Оренбургом». Конечно, многим не понравилось решение о смене тренера в стане «железнодорожников», особенно болельщикам. Но оно уже принято. И игрокам надо все воспринять правильно, нужно отстоять свое место в Лиге чемпионов.



«Оренбургу» многие пророчат вылет. Команда за паузу поменяла и тренера, и частично руководство. Нет теперь в составе «Оренбурга» острого форварда Деспотовича. Вообще, не очень понятно, как будет выглядеть «Оренбург» после паузы. Не совсем понятно, как с мотивацией у игроков.



У «Локомотива» ситуация тоже странная. Но здесь игрокам надо доказывать новому тренеру, что они достойны быть в составе. Ну и просто «Локомотив» сильнее «Оренбурга», поэтому возьму победу москвичей с форой (-1)».



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