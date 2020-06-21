«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» за 1.75.



«Один из самых сложных оставшихся матчей у «Реала» — игра этого тура в Сан-Себастьяне. Это традиционно непростой выезд и непростой соперник. В этом сезоне «Реал Сосьедад» уже выиграл на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Выбил «Реал» из Кубка короля, обыграв мадридцев — 4:3. В прошлом сезоне в рамках чемпионата «Реал Сосьедад» взял шесть очков в матчах с мадридским «Реалом».



От всей той яркой, ажурной, быстрой и комбинационной игры «Реала Сосьедад», смотреть на которую было одно удовольствие, не осталось и намёка. В обоих сыгранных матчах после паузы — с «Алавесом» и «Осасуной» — баски выглядели очень блёкло, набрали только одно очко, а качество игры было обескураживающим. Я не думаю, что яркая игра может появиться за три дня, когда мы не наблюдали её в первых двух турах подряд. Боюсь, что собрать этот пазл у сансебастьянцев получится не скоро. Я думаю, что из-за этой паузы в чемпионате они потеряют место в Лиге чемпионов, которое они занимали до паузы. Боюсь, что они проиграют «Реалу».



Коэффициент 1.75, который по старой памяти букмекеры предлагают на победу мадридцев, помня о том, как здорово «Реал Сосьедад» до этого им противостоял, кажется мне хорошим. Я даже ничего не буду усложнять и ничего не буду придумывать дополнительно. Неплохая идея — поставить на победу мадридцев при тотале больше 2.5, потому что и сами мадридцы в состоянии забить три гола, да и «Реал Сосьедад» — яркая и атакующая команда. Счёт прошлого матча этих команд — 4:3 — намекает на то, что здесь возможен результативный футбол, поскольку очень яркая группа атаки у «Реала Сосьедад». «Реал» в матчах с «Эйбаром» и «Валенсией» не так здорово выглядел в обороне, как до паузы, но компенсировал это яркой игрой в атаке, где высочайшее мастерство отдельных футболистов позволяет решать вопросы.



Возвращение Азара стало огромным козырем для мадридцев, команда Зидана хорошо выглядит. Тут может быть 3:0 или 2:1, поэтому поставить на победу «Реала» при тотале больше 2.5 — идея тоже хорошая. Но я выберу более аккуратную ставку — чистую победу мадридцев».



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