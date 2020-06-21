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«Локомотив» — «Оренбург»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки и коэффициенты

«Локомотив» — «Оренбург»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки и коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 21 июня, «Локомотив» и «Оренбург» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Начало встречи — в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 5.90.

Букмекеры уверены, что матч «Локомотив» — «Оренбург» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00.

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