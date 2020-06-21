«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Виктора Гусева на матч 23-го тура чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Локомотив» — «Оренбург».



Ставка: обе забьют — нет за 1.76.



«Поскольку время прошло и была длинная пауза, я напомню, как обстоят дела. Перед перерывом «Локомотив» одержал важную победу над ближайшим своим конкурентом — «Ростовом». «Локомотив» делит с «Краснодаром» второе и третье место, отставая от «Зенита» на девять очков.



Смена тренера у «Локомотива» — Николич пришёл вместо Сёмина. И у «Оренбурга» новый исполняющий обязанности главного тренера.



«Оренбург» неудачно проводит последние игры. В семи последних матчах одна победа, две ничьи и четыре поражения. И вообще, как я сказал, если «Локомотив» борется за второе место, то «Оренбургу» сохранить бы прописку в высшей лиге. У него 13-е место, всего лишь одно очко от зоны вылета.



Ушли главный забивной форвард Деспотович и вратарь Довбня. Серьёзные потери «Оренбурга», на мой взгляд.



Какие потери у «Локомотива»? Мне сложно назвать это потерями. Пока неясно, выйдут ли на поле Миранчуки, будет ли Кверквелия, восстановился ли Фарфан, вопросы к Баринову, Джорджевичу. Половина команды под вопросом. Сложно гадать, какой будет забивная мощь хозяев поля.



Если говорить о домашних матчах «Локомотива», то здесь нет такого пиршества забитых мячей. Чаще всего это один гол, редко бывает больше.



Если в первом круге в Оренбурге «Локомотив» выиграл со счётом 3:2, то здесь я яркой игры не жду. Буду из этого исходить в своём прогнозе.



Думаю, что в матче «Локомотив» — «Оренбург» одна из команд не забьёт. Говоря букмекерским языком, я ставлю на “обе забьют — нет” с коэффициентом 1.76».



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«Локомотив» — «Оренбург». Прогноз: замена Сёмина на Николича аукнется Кикнадзе позже Смена тренера непременно повлияет на результаты, но «Оренбург» сейчас совсем плох.