«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Владислава Батурина на матч английской Премьер-лиги

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.



«Ливерпуль» занимает первое место в таблице, причём отрыв от конкурентов космический, и трудно (да невозможно) поверить, что «красные» не станут чемпионами АПЛ. Перед перерывом команда Юргена Клоппа на своём поле победила находящийся в зоне вылета «Борнмут» (2:1), а до этого в выездной встрече против борющегося за сохранение места в АПЛ «Уотфорда» произошла сенсация, и лидер потерпел первое поражение в сезоне (0:3). На чужих полях лидер набрал тридцать семь очков (12-1-1 26:9).



В первом круге победили «красные» (1:0). «Эвертон» не может победить «Ливерпуль» длительное время. На «Гудисон Парк» в последних пяти мерсисайдских дерби голов было мало и проходили низовые результаты.



Статистика вещь интересная, даже замечательная, иногда действительно помогающая, а порой вводящая в заблуждение, но в случае с предстоящим противостоянием я ей поверю. «Эвертон» при Карло Анчелотти стал лучше, команда Юргена Клоппа фантастична, но была длительная пауза, и в какой форме соперники, можно лишь гадать, поэтому сделаю ставку на упорство сторон и статус встречи, в которой никто не захочет уступить, и дело даже не в таблице, а в дерби».



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