«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Локомотив» — «Оренбург».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 3.05.



«У «Локомотива» очень хороший состав, и команда находится в верхней части турнирной таблицы. У «Оренбурга» всё наоборот, футболисты уходят. За деньгами или нет — непонятно. Также непонятно, доиграют или не доиграют сезон они. В общем, есть много вопросов. «Локомотив» стремится попасть в Лигу чемпионов, и мотивация серьёзная, с таким соперником, как «Оренбург», должна быть уверенная победа хозяев с форой -1,5.



В этой встрече есть явный фаворит, который вполне может выиграть крупно. Вот прямо уверен в крупной победе «Локомотива», и такие соперники, как «Оренбург», которые для себя всё решили, сильно упираться не будут. А «Локомотив» на полном ходу прёт в Лигу чемпионов и такие поединки отпускать не будет. Даже не думайте, что может быть какая-то осечка. Про нового тренера «Локомотива» пока сказать ничего не могу.

Конечно, будут какие-то нововведения и тактические перемены, стандартные положения, но перестраивать кардинально игру он не будет, он сам об этом сказал. Исполнители у хозяев очень хорошие, я не сомневаюсь в уверенной победе. Это команда, которая должна брать второе место в чемпионате, не пропустив туда «Краснодар», ну а с «Ростовым» понятное дело, что команда со своим коронавирусом отпадает в борьбе за эту позицию, да и в то же ЦСКА плохо мне верится».



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