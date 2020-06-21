«Интер» — «Сампдория»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Популярный комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Сампдория».



Ставка: победа «Интера» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.09.



«Домашняя игра с «Сампдорией» важнейшая, так как отставание от «Лацио» по потерянным очкам составляет 5 баллов, от «Ювентуса» — 6. Права на ошибку у «Интера» просто нет. Если он ещё помышляет о чемпионстве, то нужно в оставшихся матчах стараться играть на победу. График очень плотный, играть раз в 3-4 дня непросто, но в Италии было принято решение играть два раза в неделю.



Как мне кажется, «Интер» явный фаворит – есть преимущество в классе исполнителей. Важный момент, что «Интер» уже провёл одну официальную игру. Форма игроков «Сампдории» для нас загадка, потому что они официальных матчей ещё не проводили.



«Интер» сверхмотивирован, он в последнее время очень удачно играет с «Сампдорией», регулярно её обыгрывает. Я думаю, что победа «Интера» — ставка, которая напрашивается. Но не просто победа, а победа через тотал меньше 3,5. Мне кажется, что огромного количества мячей «Интер» не забьёт, нужно постепенно набирать форму. Плотный график, нужно где-то экономить силы. Если «Интер», например, в первом тайме забьёт два мяча, то будет постепенно экономить силы и давать возможность игрокам отдыхать, делая замены. Самое главное в финальной части сезона – умение грамотно распределять силы игроков, контролировать нагрузку. Об этом говорят все тренеры, и Антонио Конте это прекрасно понимает.



«Сампдория» будет бороться, будет биться, так как она рядом с зоной вылета находится. Мне кажется, что просто ресурсов не хватит генуэзцам. Им вообще эта пауза была ни к чему, так как в трёх матчах до неё она набрала 6 очков, шла по неплохому графику. Но почти три месяца они без футбола, в какой форме будут – загадка".

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