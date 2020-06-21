«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Спортивный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.07, победа «Ливерпуля» по угловым с форой (-2) за 2.45.



«Что касается игровых моментов, то проблема всего одна – Салах пропустил последнюю пару тренировок, в клубе не сообщают, что с египтянином произошло. В единственном товарищеском матче, который «Ливерпуль» провёл недавно, Окслейд-Чемберлен играл в нападении, хорошо играл. «Ливерпуль» смотрелся достаточно резво и свежо – 6:0 обыграл «Блэкберн», все забили кому надо, Мане отлично смотрелся, как будто не было этой трёхмесячной паузы. Я уже говорил, что большие команды, у которых хорошая качественная и длинная «скамейка», будут иметь преимущество на данном отрезке, потому что разрешено проводить пять замен, соответственно у тренера будет больше возможностей варьировать состав. Предстоящий матч — один из тех, в котором это преимущество можно использовать.



Что касается «Эвертона», то у «ирисок» товарищеских матчей не было, только двусторонка. Особой мотивации у «Эвертона» нет на остаток сезона – команда не вылетит, но до еврокубков не дотянется. Первую часть сезона «Эвертон» завершал не лучшим образом – было крупное поражение от «Челси». Сложно представить, за счёт чего «Эвертон» будет находить мотивацию, особенно если учитывать, что на «Гудиссон Парке» будет пусто, тогда как обычно домашняя публика заводила «Эвертон», заставляла эту команду демонстрировать свой лучший футбол. В очных противостояниях с «Ливерпулем» уже 10 лет не побеждал «Эвертон» — в 2010 году последний раз это случилось, а в домашних играх «Эвертон» не забивает уже 5 лет.



Если говорить о чисто игровых моментах, то «Ливерпуль» здесь будет иметь преимущество, больше владеть инициативой, больше атаковать, скорее всего, больше забивать. Самое простое, что здесь можно предложить, – победа «Ливерпуля» с форой (-1). Можно обратить внимание на статистику. Из того, что я видел, мне показалось, что «Ливерпуль» в хорошем функциональном состоянии сейчас находится, поэтому должен владеть инициативой, соответственно больше атаковать и больше подавать угловых. Ещё одна ставка – победа «Ливерпуля» по угловым с форой (-2). Думаю, что и по угловым «Ливерпуль» здесь победит».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз: Анчелотти найдёт ключи к банде Клоппа в дерби АПЛ В семи предыдущих домашних играх против красных «ириски» проиграли лишь однажды.